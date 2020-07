Il Napoli presenta in conferenza il ritiro 2020 a Castel di Sangro (Di lunedì 13 luglio 2020) La conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli 2020 a Castel di Sangro viene introdotta da Nicola Lombardo, capo della comunicazione del Napoli, presenti Aurelio De Laurentiis ed Edo De Laurentiis, oltre al Sindaco di Castel Di Sangro. «Il Covid ci ha chiaramente limitato nelle scelte, ma Castel di Sangro ha delle strutture che io ignoravo. C’è un campo di calcio spettacolare, sono rimasto impressionato. Nemmeno al San Paolo abbiamo certe attrezzature. A Castel di Sangro arriverà un milione di napoletani, siamo distanti appena un’ora e si muoverà tanta gente» Prende la parola De ... Leggi su ilnapolista

Valter De Maggio, giornalista di Mediaset, ha parlato a Kiss Kiss Napoli svelando un retroscena sulla conferenza di De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis, dall'Hotel Britannique di Napoli, nella ...Il Napoli cambia location per il prossimo ritiro estivo in vista ... Purtroppo la Regione per decenni è rimasta un po’ ferma, le strutture di livello sono poco presenti. Se dovessero muoversi un ...