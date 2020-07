Il bikini da "pantera nera" e un "panorama mozzafiato": Caterina Balivo al suo meglio, la foto da impazzire (a 40 anni) | Guarda (Di lunedì 13 luglio 2020) “Quarant'anni e non sentirli”. L'ultimo scatto di Caterina Balivo dal mare viene inondato di mi piace (quasi cinquantamila) e di commenti di approvazione. La presentatrice di Rai1 sta trascorrendo le vacanze in Toscana in attesa di capire che cosa ne sarà del suo futuro professionale: sarà nel prossimo palinsesto della rete ammiraglia oppure arriverà un clamoroso cambio di rete? Intanto la Balivo si gode le vacanze con il marito Guido Maria Brera e i figli, ma non disdegna anche alcune foto postate sui social che la ritraggono in splendida forma. In particolare l'ultimo scatto in bikini ha fatto il pieno di apprezzamenti, al punto da venire ribattezzata “pantera nera” per via del due pezzi nero dai ricci ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : bikini pantera «Impressionante, wow», Chiara Biasi in bikini sensuale come una regina egiziana UrbanPost Chiara Biasi bikini mozzafiato, sensuale come una regina egiziana: «Impressionante, wow»

Lunghi capelli mori, occhi da pantera e un fisico che fa sognare, stiamo parlando della bellissima Chiara Biasi. L’estate porta con sé tante cose belle e tra queste ci sono gli scatti sexy dell’influe ...

Antonella Fiordelisi in bikini, due chiodi sensuali che fanno battere il cuore: «Che bella manza»

Sensuale come una pantera, labbra da mordere e un fisico da paura, stiamo parlando della bellissima Antonella Fiordelisi. In vacanza da qualche settimana ci sta regalando degli scatti sempre più provo ...

Lunghi capelli mori, occhi da pantera e un fisico che fa sognare, stiamo parlando della bellissima Chiara Biasi. L’estate porta con sé tante cose belle e tra queste ci sono gli scatti sexy dell’influe ...Sensuale come una pantera, labbra da mordere e un fisico da paura, stiamo parlando della bellissima Antonella Fiordelisi. In vacanza da qualche settimana ci sta regalando degli scatti sempre più provo ...