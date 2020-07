I Moti di Reggio Calabria, 50 anni fa iniziava la più grande Rivolta della storia della Repubblica d’Italia [FOTO] (Di martedì 14 luglio 2020) Il 14 Luglio 1970, esattamente 50 anni fa, iniziavano a Reggio Calabria i disordini poi diventati noti come “I Moti di Reggio“: una sommossa popolare contro lo “scippo” del capoluogo, che proprio in quei giorni il governo assegnò a Catanzaro. La Rivolta di Reggio, da sempre la principale città della Calabria che oggi conta oltre 180 mila abitanti (più del doppio rispetto a quelli del capoluogo regionale), è stata la più grande e importante della storia dell’Italia Repubblicana, e per sedarla il Governo inviò a Reggio ... Leggi su meteoweb.eu

