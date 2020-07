Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (13 luglio 2020) (Di lunedì 13 luglio 2020) Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha dichiarato che una donna è nuovamente positiva al Coronavirus: “Una nostra concittadina è risultata positiva al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l’ASL Napoli 2 Nord, informandomi che si tratta di una persona ripositivizzata: aveva già contratto il virus mesi fa, poi è guarita, ora è nuovamente … L'articolo Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (13 luglio 2020) Leggi su dailynews24

: sono 13 le vittime registrate oggi, in aumento rispetto a ieri, quando le vittime erano state 9. Tornano a scendere i casi nuovi di contagio da coronavirus: oggi sono 169, rispetto ai 234 di ieri, p ...Diminuiscono i nuovi contagi ma aumentano i decessi da coronavirus in Italia. A testimoniarlo i dati contenuti nel bollettino odierno secondo cui sono 169 i nuovi casi in Italia, in diminuzione ...