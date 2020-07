Udinese Sampdoria 1-0 LIVE: gol Lasagna (Di domenica 12 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Dacia Arena, Udinese e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Sampdoria 1-0 MOVIOLA 19.25 – Udinese e Sampdoria fanno il loro ingresso in campo 1′ Fischio d’inizio – Al via il match tra Udinese e Sampdoria 2′ Tiro Linetty – Conclusione centrale e non potente per il centrocampista polacco, Musso para senza problemi 12′ Punizione Ramirez – Pallone forte in mezzo, Samir libera di testa 13′ Colpi di testa Ramirez ... Leggi su calcionews24

