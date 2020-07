SPAL, confronto Di Biagio-Curva: «La retrocessione non ci interessa, ma serve dignità» (Di domenica 12 luglio 2020) La Curva Ovest della SPAL ha voluto incontrare Di Biagio e la squadra per un confronto in vista delle ultime partite di campionato Alla SPAL serve qualcosa in più di un miracolo per ambire alla salvezza. I ferraresi sono a -9 dal quart’ultimo posto e mancano “solo” 7 giornate al termine del campionato. Come riporta Il Corriere dello Sport, Gigi Di Biagio ha incontrato alcuni esponenti della Curva Ovest SPALlina nella giornata di ieri al centro sportivo. Il confronto – a cui hanno preso parte anche alcuni giocatori – è servito ai tifosi per ribadire la loro linea di pensiero: ok la retrocessione, purché arrivi con dignità e non dopo orrende ... Leggi su calcionews24

