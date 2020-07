Locatelli: “Il virus non è alle nostre spalle, ma al nostro fianco” (Di domenica 12 luglio 2020) Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), intervistato da La Repubblica ha parlato della situazione in Italia dell’epidemia di coronavirus, sottolineando che nonostante la relativa tranquillità non è da escludere la cosiddetta secondo ondata “Non ne siamo fuori. Lo dimostrano i numeri che vediamo ogni giorno, lo dimostrano i cluster che si sono verificati in varie aree, da Mondragone a Palmi, dal Veneto a Bologna. Dobbiamo dare un messaggio forte: ovviamente e felicemente siamo usciti dal quadro drammatico ma non siamo fuori dal problema epidemia da coronavirus”. Al contrario di quanto sostenuto da qualche virologo Locatelli sottolinea che il virus non è cambiato “È esattamente lo stesso, ha la stessa ... Leggi su ilnapolista

repubblica : Oggi su Rep: ?? Locatelli: 'Non ne siamo fuori, se il quadro peggiora di nuovo così saremo più pronti” [di Michele B… - Open_gol : Il Coronavirus ha perso potenza? Il professor Franco Locatelli (Css) è netto: «Chi pensa che si stia estinguendo è… - acmilan : ??Inzaghi, Sheva, Locatelli, Mannari o Ancelotti? ???Guarda i 5 gol rossoneri più belli segnati contro la Juve a S… - napolista : Locatelli: “Il virus non è alle nostre spalle, ma al nostro fianco” A Repubblica: “Siamo usciti dal quadro drammat… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli “Il Tutti i lavori delle commissioni della Camera della settimana: Zee, interferenze straniere, audizione Facebook Policymakermag