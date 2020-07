La mamma di Naya Rivera in ginocchio davanti al lago, la straziante immagine fa il giro del mondo (Di domenica 12 luglio 2020) Proseguono le ricerche di Naya Rivera sul lago Piru. L’attrice di Glee è scomparsa nel nulla dopo un giro in barca con il figlio di quattro anni, ritrovato da solo dallo staff che le aveva noleggiato l’imbarcazione. I fan della serie, intanto, oltre alle tesi più assurde (cliccare per credere), hanno aperto una petizione. Nel... L'articolo La mamma di Naya Rivera in ginocchio davanti al lago, la straziante immagine fa il giro del mondo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Naya Rivera si cerca il corpo - il figlio ora è col padre : ‘Mamma si è tuffata e non è più tornata’ Si presume che Naya Rivera, l’attrice divenuta famosa per la serie tv Glee, sia morta subito dopo la sua scomparsa mercoledì 8 luglio pomeriggio, quando suo figlio Josey, di quattro anni, è stato trovato solo su una barca presa a ...

La mamma e il fratello di Naya. #FindNayaRivera