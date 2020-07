La foto che Valerio Scanu ha messo (e rimosso) da Instagram dopo aver perso una scommessa (Di domenica 12 luglio 2020) Qualche giorno fa Valerio Scanu ha fatto una scommessa con il suo amico personal trainer Peppe e come penitenza è stato costretto a caricare su Instagram Stories una foto in intimo. Visualizza questo post su Instagram •Amici da Sempre• Un post condiviso da ♕ Peppe.pt ♕ (@peppe.pt) in data: 12 Feb 2020 alle ore 7:23 PST La foto è stata rimossa poche ore dopo, ma ovviamente è stata salvata ed ha fatto il giro del web. Una vera e propria ‘svolta’ per Valerio Scanu, da sempre restio a mostrare il proprio corpo e generalmente timido e riservato. In oltre 10 anni di carriera, infatti, le poche ... Leggi su bitchyf

mante : Io tutte le volte che rivedo la famosa foto di Conte a Palazzo Chigi con il suo sistema di videoconferenza tipo All… - fattoquotidiano : ASSEMBRAMENTO A CASA VESPA Tra le numerose foto, uno scatto che ritrae i due governatori e il padrone di casa in un… - fanpage : Matteo Salvini al centro delle polemiche per l'ultima foto condivisa sui social. - EugenioCardi : RT @anamoRacsecnarF: Sono sbarcati dei pakistani,e lui che fa? Ovviamente cavalca l’onda e posta questa foto.Istigando odio e rabbia nei co… - DemoFranca : RT @GerberArancio: @beigua1962 @antojackie @isidemoni @vighicarlo @miregiuggi @iosonoBea @ImSophiaPLMS @DemoFranca @danisetta @eurios @jose… -

Ultime Notizie dalla rete : foto che "Ho trovato queste foto, che devo fare?" La madre-coraggio e la scoperta choc LA NAZIONE Roma, crolla un albero: centra in pieno un’auto e uno scooter (FOTO)

Ennesimo albero caduto a Roma. Questa volta è successo in via Lanciani in prossimità di piazza Winckelmann, intorno alle 14, dove un ramo è caduto ed ha colpito un veicolo in sosta ed un uomo a bordo ...

Imperia: alla spianata la veglia “#restiamoliberi” delle Sentinelle in piedi contro la legge sulla #omotransfobia / foto e video

Oltre 60 “sentinelle in piedi” hanno vegliato pacificamente questo pomeriggio in piazza Nino Bixio (Zona Spianata, Oneglia), “in difesa della libertà di espressione e contro il disegno di legge Zan-Sc ...

Ennesimo albero caduto a Roma. Questa volta è successo in via Lanciani in prossimità di piazza Winckelmann, intorno alle 14, dove un ramo è caduto ed ha colpito un veicolo in sosta ed un uomo a bordo ...Oltre 60 “sentinelle in piedi” hanno vegliato pacificamente questo pomeriggio in piazza Nino Bixio (Zona Spianata, Oneglia), “in difesa della libertà di espressione e contro il disegno di legge Zan-Sc ...