"Il governo rispetti le garanzie costituzionali" dice Berlusconi (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - L'emergenza sanitaria e' "tutt'altro che risolta" e "potrebbe anzi riproporsi in forma drammatica se non verranno osservate con rigore le misure necessarie per evitare una ripresa del contagio". Emergenza che "pone dunque al governo il tema di garantire la salute pubblica anche con mezzi straordinari, adeguati alla gravita' della situazione". Ma "questo non può tuttavia diventare un pretesto per una sostanziale sospensione di alcune fondamentali garanzie costituzionali, prima fra le quali un chiaro e trasparente controllo del Parlamento sulle decisioni dell'esecutivo". Lo ha scritto Silvio Berlusconi, in una lettera al quotidiano La Stampa. "Il governo Conte - scrive il leader di Forza Italia - ha fin qui scelto di evitare passaggi parlamentari, con un ricorso allo strumento del ... Leggi su agi

