Coronavirus in Italia, ultime notizie. A Roccella Jonica sbarcati 28 migranti positivi al Covid (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 13.303 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.945 morti e 194.579 guariti, per un totale di 242.827 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 11 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – A Roccella Jonica sbarcati 28 migranti positivi al Covid – Su 70 immigrati ... Leggi su tpi

LegaSalvini : #SALVINI, BOOM DI SBARCHI: 'IL GOVERNO BLOCCA GLI AEREI DAL BANGLADESH, MA LASCIA ARRIVARE PIÙ DI 1.380 BENGALESI C… - SkyTG24 : Coronavirus, sintomi depressivi per 1 italiano su 4 dopo il lockdown - Agenzia_Italia : 'Vedo sbracamento, gli italiani si diano una regolata', dice Ricciardi - dorina08076812 : RT @PatriziaRametta: L'infettivologo #Bassetti: 'Basta con l'allarmismo tafazziano sul Covid Avevamo oltre 4.000 ricoverati in terapia inte… - AAndreafusco1 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA -