Chi è Victoria Stella Doritou? La fidanzata di Irama ha solo 22 anni [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Filippo Maria Fanti, in arte Irama, si è fatto strada grazie alla partecipazione nel 2017 ad Amici di Maria De Filippi, dal quale ne è uscito vincitore. Nonostante la sua giovane età, ha già una carriera avviata. Infatti, ha addirittura partecipato al Festival di Sanremo e quest’anno è stato anche vincitore dell’edizione speciale di Amici. Ma tralasciando la sua talentuosa carriera, Irama è stato per molto tempo al centro del gossip per la sua storia con Giulia De Lellis, durata solo qualche mese. Ebbene, dopo essersi ripreso dalla rottura con la bella romana, il cantante non ha perso tempo. Conoscete la sua attuale fidanzata? Si chiama Victoria Stella Doritou e ha 22 anni. Ma vediamo meglio cosa fa ... Leggi su velvetgossip

LuTheReader : RT @ToniaPeluso: Un giorno sei giovane e litighi con le tue amiche a chi essere delle Spice Girl e quello dopo il figlio di Victoria Adams… - Wallee___ : RT @ToniaPeluso: Un giorno sei giovane e litighi con le tue amiche a chi essere delle Spice Girl e quello dopo il figlio di Victoria Adams… - Cribbiolina : RT @ToniaPeluso: Un giorno sei giovane e litighi con le tue amiche a chi essere delle Spice Girl e quello dopo il figlio di Victoria Adams… - sonfattacosi : @ToniaPeluso @LadyFalenaIvana Ma allora eri proprio una bambina quando litigavi per chi faceva Victoria, io avevo g… - lazigomona : RT @ToniaPeluso: Un giorno sei giovane e litighi con le tue amiche a chi essere delle Spice Girl e quello dopo il figlio di Victoria Adams… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Victoria Brooklyn Beckham conferma con questa foto: "Mi sposo”. Chi è la fidanzata Nicola... Amica Chi è Victoria Stella Doritou? La fidanzata di Irama ha solo 22 anni [FOTO]

Conoscete la sua attuale fidanzata? Si chiama Victoria Stella Doritou e ha 22 anni. Ma vediamo meglio cosa fa nella vita e quand’è cominciata la relazione tra i due! Nata in Grecia il 26 ...

Chi è Valentina Sampaio, prima modella transgender sulla copertina di Sports Illustrated

Nata il 10 dicembre 1996 ad Aquiraz, nello stato di Ceará, nel Brasile Nordorientale, ha iniziato il suo percorso di transizione a 8 anni con il supporto di una psicologa. All'età di 10 ha iniziato a ...

Conoscete la sua attuale fidanzata? Si chiama Victoria Stella Doritou e ha 22 anni. Ma vediamo meglio cosa fa nella vita e quand’è cominciata la relazione tra i due! Nata in Grecia il 26 ...Nata il 10 dicembre 1996 ad Aquiraz, nello stato di Ceará, nel Brasile Nordorientale, ha iniziato il suo percorso di transizione a 8 anni con il supporto di una psicologa. All'età di 10 ha iniziato a ...