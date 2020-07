Cacciato il negazionista, Medjugorje: cosa c'è dietro la pesantissima mossa di Papa Francesco (Di domenica 12 luglio 2020) Arriva un nuovo vescovo nella diocesi di Mostar, competente su Medjugorje. Monsignor Ratko Peric, 76 anni, va via per limiti di età e al suo posto il Papa ha nominato a reggere il luogo che da 39 anni è sotto i riflettori per presunte apparizioni mariane (mai confermate dalla Santa Sede) il 48enne monsignor Petar Palic. L'uscita di scena di Peric, scettico sulle visioni scrive il Giorno, potrebbe essere il preludio alla trasformazione della parrocchia di Medjugorje a santuario sotto la giurisdizione vaticana. Il Vaticano infatti non si è mai pronunciato sul fenomeno, ma dallo scorso anno Papa Francesco ha autorizzato pellegrinaggi organizzati (fino al 2019 potevano essere effettuati solo in forma privata) anche dopo ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Cacciato negazionista Bielorussia, l'ultima dittatura europea rischia di chiudersi a colpi di ciabatta ilGiornale.it 'Qui in Brasile ora la fame fa più paura del Covid-19'

Distribuiscono cibo ai più poveri, dove non c'è acqua, si vive uno sopra l'altro: le testimonianze di ticinesi dalle favelas di San Paolo e Rio de Janeiro “Qui in Brasile, il Covid-19 gira a briglia s ...

Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gli album di Kanye West sono un’incognita. Perfetti intarsi di hip-hop, poesia ed elettronica, diretti nei contenuti e smaglianti nella forma. O dei pasticci involuti, presuntuosi e spinosi. Il nuovo ...

Distribuiscono cibo ai più poveri, dove non c'è acqua, si vive uno sopra l'altro: le testimonianze di ticinesi dalle favelas di San Paolo e Rio de Janeiro “Qui in Brasile, il Covid-19 gira a briglia s ...Gli album di Kanye West sono un’incognita. Perfetti intarsi di hip-hop, poesia ed elettronica, diretti nei contenuti e smaglianti nella forma. O dei pasticci involuti, presuntuosi e spinosi. Il nuovo ...