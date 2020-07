Anticipazioni Il Segreto sabato 18 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) sabato 18 luglio 2020 – Il fermaglio incriminato: Angustias ruba un fermaglio a Tristan consapevole del fatto che l’uomo avrebbe voluto regalarlo a Pepa per poi far credere a tutti che si tratti di un suo regalo. L’intenzione di questo gesto è far capire a Tristan che lei è consapevole della sua passione per la levatrice. A tal proposito Tristan si rende conto che sarà molto difficile separarsi da lei e che il suo amore per Pepa sarà pieno di ostacoli. In siffatto contesto Pepa decide di fare un passo indietro ma solo ed unicamente per il bene di Martin, nonostante sia sempre più convinta di esserne la madre natruale. L'articolo Anticipazioni Il Segreto sabato 18 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Anticipazioni Il Segreto venerdì 17 luglio 2020 Venerdì 17 luglio 2020 – Angustias chiede un favore a Don Anselmo: Angustias pensa che Pepa stia tramando alle sue spalle e per questa ragione chiede un piccolo favore a Don Anselmo. Ebbene vuole che indaghi su di lei dato che è

Anticipazioni Il Segreto giovedì 16 luglio 2020 Giovedì 16 luglio 2020 – Pepa confessa a Tristan quello che ha fatto sua madre: Pepa rivela a Tristan quello che sua madre ha fatto arrivando ad aggredire sua sorella per poi rinchiuderla esanime in una stanza. Tristan è

Anticipazioni Il Segreto mercoledì 15 luglio 2020 Mercoledì 15 luglio 2020 – L'ambiguo atteggiamento di Angustias: Angustias torna alla Casona ma piuttosto cambiata. La donna ha un atteggaimento diverso al punto che Francisca e Pepa iniziano ad insospettirsi. La stessa

