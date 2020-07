47 Ronin, trama e trailer del film in onda lunedì 13 luglio su Italia 1 (Di domenica 12 luglio 2020) 47 Ronin, il film in onda lunedì 13 luglio alle 21:30 su Italia 1. trama e trailer del film. Lunedì 13 luglio su Italia 1 andrà in onda il film “47 Ronin“, con Keanu Reeves, Cary-Hiroyuki Tagawa, Hiroyuki Sanada e Rinko Kikuchi. Il film è stato diretto da Carl Rinsch, e si ispira alla storia vera dei quarantasette Ronin, un gruppo di samurai che nel diciottesimo secolo si sono opposti allo shogun, i dittatori che governavano il Giappone in quel periodo. L’appuntamento con il film è alle 21:30 circa su Italia 1. Il film ... Leggi su dituttounpop

