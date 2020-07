Polonia, viaggio nelle ‘Lgbt free zones’ vietate ai gay: “Non vogliamo arrestarli, solo che si nascondano”. “Ci dicono ‘riapriamo Auschwitz'” (Di sabato 11 luglio 2020) “Gli omosessuali hanno relazioni che si basano solo sul sesso. Non solo vogliono la parità di diritti nel matrimonio, che noi non approviamo, ma vogliono anche privilegi”. Piotr Zuch ha 46 anni ed è un abitante conservatore di un villaggio polacco vicino a Bielsko-Biala, nel sud del paese. “Se il tuo presidente dice che non sei una persona uguale alle altre, stravolge il tuo modo di vivere. Ti senti sicuro solo se ti nascondi”, dice invece Sławomir Kokol, 43 anni, attivista Lgbt della medesima città e che vive accanto a una delle molte “Lgbt free zones”, ossia “libere dall’ideologia Lgbt”, che occupano ormai un terzo del territorio polacco. “A volte ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

