Napoli, Koulibaly allontana le voci di mercato: le parole del difensore (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “A Napoli sto bene. Se ADL vuole resto a vita”. Così Kalidou Koulibaly spiazza tutti raccontando il suo amore per Napoli, in un intervista alla Gazzetta dello Sport. Una vera e propria storia d’amore quella tra difensore senegalese e la città di Napoli che spezza anche i rumors di mercato “sento dire che andrò via, ma io qui sto bene” spiega il difensore azzurro che da più di un anno, prima con la Francia poi con l’Inghilterra, viene accostato ad un possibile futuro lontano dall’Italia. “Qui si vive tranquilli – spiega Koulibaly – sento dire che andrò via, ma io qui sto bene, non capisco ... Leggi su anteprima24

Gazzetta_it : #Koulibaly: “Siamo da Champions. Se #DeLaurentis vuole chiudo la carriera a #Napoli” - claudioruss : Dazn ha mostrato il virgolettato dei calciatori di #Atalanta e #Napoli in occasione dell’infortunio ad #Ospina.… - ilcirotano : Koulibaly: 'A Napoli sto bene. Se ADL vuole resto a vita' - - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: KALIDOU - Koulibaly: 'Napoli a vita? Non direi di no, Osimhen mi ha chiamato, gli ho detto che venendo a Napoli scegli… - margheazzurra74 : RT @apetrazzuolo: KALIDOU - Koulibaly: 'Napoli a vita? Non direi di no, Osimhen mi ha chiamato, gli ho detto che venendo a Napoli sceglierà… -