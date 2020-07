Mihajlovic come Boskov: “Calcio senza pubblico è come donna senza tette” (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) “Calcio senza pubblico è come donna senza tette”. Sinisa Mihajlovic cita il maestro Boskov con una delle sue frasi più famose. Alla vigilia del match tra Parma e Bologna, trentaduesima giornata di Serie A, il tecnico rossoblu ha dato spettacolo in conferenza stampa scherzando anche sulla multa ricevuta dal Giudice sportivo. “Ho paura dell’arbitraggio di Parma”, ha detto tra le varie dichiarazioni Mihajlovic. Leggi su sportface

SkySport : Mihajlovic chiama Zenga: intervista doppia tutta da ridere Siparietto tra due vecchi amici al termine di Bologna-Ca… - sportface2016 : #Mihajlovic cita #Boskov prima di #ParmaBologna - ClaudioLica : @For_orders Bravo. Ormai è come quando ti fanno notare il difetto di una persona. Non smetti di farci caso. Il comm… - Noovyis : (Mihajlovic: “Fate sempre domande del c… Uno stadio senza pubblico è come una donna senza tette”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic come Mihajlovic cita Boskov: "Calcio senza pubblico è come donna senza tette" Tuttosport Convocati Parma Bologna: Mihajlovic senza Denswil

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la partita di Serie A in casa del Parma. Il tecnico Mihajlovic dovrà rinunciare allo squalificato Denswil. Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difens ...

Caressa risponde a Mihajlovic: "E' ancora così sbagliato avere accanto una compagna di successo?"

Nel corso di Deejay Football Club, il giornalista Sky Fabio Caressa ha replicato al tecnico del Bologna Sinisa MIhajlovic che aveva accusato l'emittente satellitare di aver concesso poco spazio alla v ...

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la partita di Serie A in casa del Parma. Il tecnico Mihajlovic dovrà rinunciare allo squalificato Denswil. Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difens ...Nel corso di Deejay Football Club, il giornalista Sky Fabio Caressa ha replicato al tecnico del Bologna Sinisa MIhajlovic che aveva accusato l'emittente satellitare di aver concesso poco spazio alla v ...