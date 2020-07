Ligabue, il lutto e il silenzio sorprendente. Morto il simbolo delle sue canzoni, la conferma: "Non si sentivano da tempo" (Di sabato 11 luglio 2020) Un lutto per Luciano Ligabue: è Morto Mario Zanni, il mitologico proprietario del Bar Mario di Correggio citato nell'omonima canzone, in Certe notti e ancora in Walter il mago o I duri hanno due cuori. Un amico, per il cantante reggiano che fin dagli esordi era solito rifugiarsi nel locale, come hanno fatto generazioni di ragazzi di provincia, fino a tarda notte per bere e mangiare dopo le prove con gli amici, finché con "ultimo colpo di straccio al bancone" Mario non mandava gli avventori a nanna e chiudeva bottega. Massimo riserbo e silenzio (abbastanza sorprendente) sui social della rockstar emiliana, mentre la figlia di Maria ha confermato che i due "non si sentivano da tempo", anche se il padre ha nutrito sempre grande affetto ... Leggi su liberoquotidiano

