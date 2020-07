Jeremias Rodriguez ha un nuovo amore: chi è la nuova fiamma? (Di sabato 11 luglio 2020) Jeremias Rodriguez ha annunciato su Instagram d’essersi lasciato alle spalle il suo passato sentimentale, il suo discusso rapporto con Solei Sorgè ormai è un ricordo lontano: oggi ha un nuovo amore di nome Deborah. Sulla scia del gossip appassionato che travolge la più popolare sorella Belen la cui vita sentimentale e la fine del rapporto con Stefano de Martino è quotidianamente d’ordine pubblico, anche Jeremias ha dovuto fare chiarezza su un presunto rumors che sta circolando in queste ore. L’ex gieffino è stato infatti protagonista, secondo alcune voci, di una presunta lite avvenuta a Capri durante un noto party estivo con la sua ex Soleil Sorgè. Una situazione non verificata che avrebbe portato ancora una volta i due ragazzi uno ... Leggi su quotidianpost

Jeremias Rodriguez - passato ufficialmente dimenticato? Le sue parole Questo articolo Jeremias Rodriguez , passato ufficialmente dimenticato? Le sue parole è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Jeremias Rodriguez è tornato a parlare del suo passato . Ma che cosa ha detto? ...

Questo articolo , Le sue è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. è tornato a parlare del suo . Ma che cosa ha detto? ... Jeremias Rodriguez sfogo passato - Soleil e nuova fidanzata : “Detto tutto” Jeremias Rodriguez si fa sempre sentire su Instagram quando qualcosa non gli va a genio. Lo ha fatto anche quest’oggi. Ha voluto scrivere un messaggio con cui ha spiegato che intende mettere una pietra sul passato , che ormai la storia con ...

si fa sempre sentire su Instagram quando qualcosa non gli va a genio. Lo ha fatto anche quest’oggi. Ha voluto scrivere un messaggio con cui ha spiegato che intende mettere una pietra sul , che ormai la storia con ... Jeremias Rodriguez - chi è il fratello di Belen? Vita privata - fidanzata - età dell'ex di Soleil Sorge Conosciamo meglio la Vita privata e professionale di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, che ha conquistato il web come influencer.

