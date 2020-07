Formula 1 – Ferrari, maledizione Stiria: Leclerc penalizzato di 3 posizioni in griglia (Di sabato 11 luglio 2020) Una vera e propria maledizione si è abbattuta sulla Ferrari quest’oggi. Dopo una disastrosa qualifica del Gp della Stiria, con Vettel 10° e Leclerc 11°, la scuderia di Maranello deve fare i conti con una penalità assegnata al giovane pilota monegasco. Leclerc dovrà infatti retrocedere di 3 posizioni sulla griglia di partenza del Gp austriaco per aver ostacolato Kvyat (Alpha Tauri) nella seconda sessione delle qualifiche. Leclerc partirà 14° per una gara che si prospetta in netta salita. La nuova griglia di partenzaL'articolo Formula 1 – Ferrari, maledizione Stiria: Leclerc ... Leggi su sportfair

vinspadafora : Per la prima volta la Formula 1 sarà anche nello storico autodromo del #Mugello proprio in occasione delle 1000 ga… - SkySportF1 : Solo una Ferrari nel Q3! Russell a 8 millesimi da Leclerc LIVE ? - ilPostSport : Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio della Stiria di Formula 1; Ferrari ancora in difficoltà… - MarkGeno147 : RT @Eurosport_IT: Sebastian Vettel senza peli sulla lingua: questa Ferrari proprio non va bene ? - AlbaEmilian : RT @SkySportF1: Leclerc: 'Puntato sull'assetto da asciutto. Ferrari inguidabile? No'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP https://t… -