Esecuzioni immobiliari illegittime, il MoVimento 5 Stelle a tutela dei più deboli (Di sabato 11 luglio 2020) La tutela dei diritti è una strada impegnativa, da percorrere senza mai fermarsi, soprattutto quando sono in gioco i diritti dei più deboli. Il MoVimento 5 Stelle da sempre percorre questa strada e sa quanto sia importante tenere costantemente alto il livello di attenzione. In provincia di Reggio Emilia si è sviluppata nei mesi una storia che ci fa capire quanto è importante conoscere i nostri diritti e proteggerli. Una mamma con 5 figli, sottoposta a procedura esecutiva dopo una travagliata storia imprenditoriale, rischiava di essere messa illegittimamente fuori casa, in barba alle importanti modifiche normative sulle Esecuzioni immobiliari fortemente volute dal MoVimento 5 Stelle per proteggere i debitori più ... Leggi su ilblogdellestelle

