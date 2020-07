Coronavirus, frena la risalita dei contagi: +188. Sono 7 le vittime nelle ultime 24 ore – Il bollettino della Protezione civile (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio)Il bollettino dell’11 luglio frena la risalita dei contagi di Coronavirus in Italia: dopo aver registrato una crescita che aveva destato preoccupazione negli ultimi giorni, oggi il numero di nuovi casi è di 188 nelle ultime 24 ore, a fronte del 276 di ieri e dei 229 del giorno prima. La regione più colpita come sempre è la Lombardia, che ha 67 nuovi casi, il 30% del dato nazionale ma meno della metà del dato relativo di ieri, quando erano stati 135. Scendono anche i morti che Sono 7 da ieri e che portano il numero totale delle vittime a 34.945. Le persone in questo momento attualmente positive secondo ... Leggi su open.online

