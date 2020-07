Coronavirus, 7 morti in un giorno ma da Cremona arriva l’allarme: “Abbiamo nuovi pazienti Covid” (Di sabato 11 luglio 2020) A Cremona hanno iniziato a verificarsi nuovi casi di Coronavirus. Un infermiere mette in guardia: il virus è ancora tra di noi, pronto a mietere altre vittime. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi scendono a 13.303 registrando una decrescita di 125 unità. … L'articolo Coronavirus, 7 morti in un giorno ma da Cremona arriva l’allarme: “Abbiamo nuovi pazienti Covid” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

