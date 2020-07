Probabili formazioni Fiorentina-Hellas Verona: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di venerdì 10 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Hellas Verona, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. C’è grande attesa per assistere a questa sfida in programma alle 19:30 di domenica 12 luglio nella cornice dello Stadio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn. Fiorentina – Chiesa e Vlahovic pronti dal primo minuto. In dubbio Ribery mentre l’altro indisponibile è il lungodegente Benassi. Squalificato Duncan. Hellas Verona – Out Eysseric, Salcedo, Borini e Zaccagni. L’unico cambio rispetto al match contro l’Inter dovrebbe riguardare l’attacco con Di Carmine favorito su Stepinski. Le Probabili ... Leggi su sportface

Le probabili formazioni di Fiorentina-Hellas Verona, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. C’è grande attesa per assistere a questa sfida in programma alle 19:30 di domenica 12 lugl ...

Juventus-Atalanta, probabili formazioni: Sarri indeciso per un ruolo

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni della 32a giornata di Serie A 20119-2020. Domani, sabato 11 luglio alle 21:45 la Juve di Maurizio Sarri è chiamata all’impegno più gravoso di questo finale d ...

