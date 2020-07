Juve-Atalanta, Sarri: "Come andare dal dentista". Gasperini: "Test per la Champions" (Di venerdì 10 luglio 2020) "L' Atalanta in questo momento va considerata una realtà: sta facendo benissimo e ha numeri di grandissimo livello soprattutto in trasferta. La più bella definizione penso sia quella di Guardiola : è ... Leggi su quotidiano

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta Domani torna in campo la Serie A con la 32esima giornata. Tra i match più attesi, la sfida di Torino fra Juventus e Atalanta. Maurizio Sarri ritrova Dybala e De Ligt, che rientrano dalla squalifica. Per il resto, pochi dubbi di ...

Domani torna in campo la Serie A con la 32esima giornata. Tra i match più attesi, la sfida di Torino fra Juventus e Atalanta. Maurizio Sarri ritrova Dybala e De Ligt, che rientrano dalla squalifica. Per il resto, pochi dubbi di ...

De Ligt e Dybala tornano a disposizione di Sarri per Juve-Atalanta TORINO - La Juventus ha svolto nel pomeriggio l'unico vero allenamento in vista della partita di domani sera in programma alle 21.45 a Torino contro l' Atalanta . Dopo la seduta defaticante di ...

