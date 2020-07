Covid-19, il bollettino del 10 luglio: 12 decessi, 295 guariti (Di venerdì 10 luglio 2020) Covid-19 bollettino di oggi 10 luglio 2020. La Protezione Civile ha reso noti i dati delle ultime 24 ore in merito ai numeri della pandemia che ha colpito l’Italia Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato i numeri riguardanti le ultime 24 ore in merito all’andamento dell’epidemia da coronavirus. Il numero dei casi positivi registrati … L'articolo Covid-19, il bollettino del 10 luglio: 12 decessi, 295 guariti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Dato in rialzo rispetto a ieri quando erano stati 229. Il dato dei decessi (12) è uguale a quello di ieri. La Regione con più casi è sempre la Lombardia con 135. Zero decessi in Emilia Romagna, ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 242.639 persone (+276 rispetto a ieri, +0,1%; ieri +229) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 34.938 sono decedute (+12; ieri +12 ...