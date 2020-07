Coronavirus Italia, ultimo bollettino. Dati e tabelle di oggi, 10 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia . A breve gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. oggi, a ... Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che im… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Coronavirus, l’Italia vieta l’ingresso da 13 Paesi a rischio - - fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - ernestocaprari : RT @ClementiF: Su di un'eventuale proroga di 6 mesi dello stato di emergenza avevo scritto sul @sole24ore In assenza di veri argomenti, nut… - paolaokaasan : RT @LegaSalvini: CONTE VERSO LA PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE: COSÌ PRENDE 'PIENI POTERI' -