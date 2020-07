Camici in politica, anche i virologi tentati dal Palazzo (Di venerdì 10 luglio 2020) Il salto di specie era nell’aria, lo si aspettava a giorni se non a ore, era la popolarità crescente a evocarlo, i sondaggi a predirlo, le percentuali di share tv a certificarlo. I virologi sono diventati politici. Il primo caso è in arrivo dalla Puglia, terra meravigliosa di Emiliano e di Xylella, e porta il nome di Pierluigi Lopalco, epidemiologo, che non ha smentito - tutt’altro - la candidatura nelle liste del governatore alle prossime Regionali.Dal ‘virologo zero’ Lopalco dunque il contagio potrebbe diffondersi presto. Interpellati dalle agenzie, prima Fabrizio Pregliasco poi Matteo Bassetti hanno dimostrato di apprezzare la scelta del collega. Per il virologo Massimo Clementi sono “molti i colleghi che fremono” per scendere in campo. Altri come Alberto Zangrillo, che da medico di Berlusconi di ... Leggi su huffingtonpost

"La politica, mai come in questa situazione, ha bisogno di buon senso e di impegno civile con l'obiettivo di formare una vera classe dirigente. Ciò detto, sono contentissimo che questo tipo di impegno ...

Attilio Fontana da ieri è incredibilmente silente sulla storia dei camici di Regione Lombardia e dell’azienda della moglie e del cognato Andrea Dini. In compenso il governatore in serata ha postato su ...

