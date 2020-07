Playstation, 10 anni di abbonamento Plus in regalo: come ottenerli (Di giovedì 9 luglio 2020) Per i 10 anni di Playstation Plus, Sony ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi utenti: 10 anni di abbonamento in regalo. come vincere il premio Questo mese, Sony festeggia il Playstation Plus anniversary. Dieci anni fa, infatti, per la prima volta i videogiocatori di tutto il mondo sono entrati nel servizio online … L'articolo Playstation, 10 anni di abbonamento Plus in regalo: come ottenerli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

IGNitalia : Scopriamo tutte le iniziative organizzate da Sony per celebrare i dieci anni di #PlayStationPlus. - CarloX61 : @Hardpaul6 @ellyesse @stanzaselvaggia Già, a quindici anni devono stare inebetiti davanti alla playstation. Sul pia… - ghosts_ngoblins : @Marius30386553 La tv la accendo solo per la PlayStation. Sono 10 anni che non la guardo - lucahoshadoghan : RT @PlayStationIT: 10 anni di PlayStation Plus! Avete già partecipato al contest? Vi siete iscritti al torneo? --> - rossi20_rossi : RT @PlayStationIT: 10 anni di PlayStation Plus! Avete già partecipato al contest? Vi siete iscritti al torneo? --> -