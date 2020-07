Palermo, bare ammassate nel gazebo-topaia. La rabbia: «Orlando rispetta solo i migranti» (video) (Di giovedì 9 luglio 2020) «Orrore al cimitero di Palermo: bare di morti italiani ammassate in un gazebo sporco come una topaia. Questo è il rispetto per i palermitani da parte del sindaco Orlando. Lo stesso che ci scarica centinaia di #risorseINPS clandestini piazzandoli negli hotel di lusso! #RadioSavana». Abbiamo pensato di esordire proprio con il tweet di RadioSavana per denunciare quanto sta accadendo, e non da ieri, nel cimitero di Palermo Santa Maria dei Rotoli. Perché quelle poche battute consentite dalla gabbia social riassumono perfettamente lo scempio e la vergogna. Esprimono emblematicamente lo sdegno e lo choc dei cittadini. Oltre alla rabbia maturata, e ormai al limite di moltissimi di loro, contro il primo cittadino: Leoluca ... Leggi su secoloditalia

