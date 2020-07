L’Atalanta a punteggio pieno dopo la ripresa, solo Real Madrid e Bayern come la Dea (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Atalanta ha fatto sei su sei. Ed è una delle sole tre squadre dei maggiori campionati d’Europa che è stata capace di vincere tutte le partite di campionato disputate dopo la sosta forzata causata dalla Pandemia da Covid-19. Gli uomini di Gasperini figurano in questa classifica accompagnati soltanto dal Bayern Monaco, che ne ha vinte nove su nove e dal Real Madrid, che ne ha vinte sette su sette. Foto: Sito ufficiale Atalanta L'articolo L’Atalanta a punteggio pieno dopo la ripresa, solo Real Madrid e Bayern come la Dea proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

