La legalizzazione delle droghe leggere? Un favore al capitale (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – Si torna ciclicamente a parlare, nel nostro Paese, del “problema” della legalizzazione delle droghe leggere. Ho volutamente posto tra virgolette l’espressione, dacché, invero, come usa dire, i problemi sono altri. E sono precipuamente quelli legati al lavoro e ai diritti sociali, dei quali la ragion liberista sta con solerzia facendo strame indisturbata: e ciò mentre tutti, giust’appunto, si accapigliano intorno a problemi che non sono tali; o, meglio, che sono problemi, in un altro senso, poiché dividono e distraggono le masse in fase di pauperizzazione organizzata dalla classe dominante no border. Com’è evidente, mentre in basso si guerreggia orizzontalmente tra legalizzatori e proibizionisti, in alto i padroni del caos fanno ... Leggi su ilprimatonazionale

Il meccanismo delle riforme della cannabis nelle socialdemocrazie nordiche d'Europa è strano. Le filosofie su aspetti come le pene detentive e i sistemi sociali, per non parlare dell'istruzione e dell ...

