La Banca mondiale taglia le stime di crescita sull’Africa (Di giovedì 9 luglio 2020) Era chiaro sin dal principio della pandemia che l’Africa avrebbe pagato uno dei prezzi più salati della crisi economica che avrebbe fatto seguito al passaggio del Covid-19. Tuttavia, le stime pubblicate sino a poche settimane da parte della Banca africana – il braccio operante sul territorio della Banca mondiale – si “limitavano” ad una contrazione … La Banca mondiale taglia le stime di crescita sull’Africa InsideOver. Leggi su it.insideover

GCL002 : @MediasetTgcom24 Io mi spingerei oltre. Oltre i confini nazionali. L'economia mondiale piange. Si crei una Banca Mo… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Secondo uno studio della Nuova Banca Mondiale, la crisi del COVID potrebbe spingere 100 milioni di persone verso la po… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Secondo uno studio della Nuova Banca Mondiale, la crisi del COVID potrebbe spingere 100 milioni di persone verso la po… - giovanniproto67 : Secondo uno studio della Nuova Banca Mondiale, la crisi del COVID potrebbe spingere 100 milioni di persone verso la… - Sergio_GS : @albemutti @Keynesblog @VeroDeRomanis @SkyTG24 Elenca 10 previsioni azzeccate sui 12-24 mesi su PIL / DEFICIT ecc.… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca mondiale

AGC COMMUNICATION

Avigliana (To), 08 luglio 2020: Cassa Depositi e Prestiti, MPS Capital Services e UBI Banca hanno supportato l’eccellenza del Made in Italy, attraverso un finanziamento da 60 milioni di euro, per la c ...La seconda banca svizzera punta inoltre ad assumere più dipendenti e a investire in Cina, la seconda economia mondiale, che rappresenta la maggiore opportunità di business al mondo per il gruppo ...