Kanye West | La promessa elettorale: “La mia Casa Bianca come Wacanda” (Di giovedì 9 luglio 2020) Kanye West vuole arrivare alla Casa Bianca per far valere gli ideali cristiani, complottisti e antivaccinisti: il suo motto? “Yes” Se c’è una cosa che Kanye West sa fare è pensare in grande. Il marito di Kim Kardashian è uno dei rapper e dei produttori più potenti d’America e, con un solo dito, è in grado di spostare milioni. Proprio per questo … L'articolo Kanye West La promessa elettorale: “La mia Casa Bianca come Wacanda” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

repubblica : Presidenziali Usa 2020: Kanye West annuncia candidatura. Col 'pieno sostegno' da Elon Musk [aggiornamento delle 09:… - SkyTG24 : Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali - AlessioDelfine : Ma kanye west é un po strano - Maxbellocco3 : RT @giobandnere: Kanye West pentito del Deep state, ora cristiano e sostenitore di Trump. Totalmente esplicito direi. - nelmjopiccolo : ma quindi Kanye West vuole candidarsi davvero come presidente e chiamare il suo partito “birthday party” -