Il Milan trema: il Manchester United all'assalto di un big

trema il Milan: il Manchester United è alla ricerca di un nuovo difensore in vista della prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Alessio Romagnoli. Il centrale rossonero, nonché capitano del Diavolo, è assolutamente una pedina fondamentale del club Milanese tanto da non aver saltato neppure una gara in questa stagione. Le sirene inglesi, però, potrebbero cambiare il suo futuro.

Milan, il Manchester United ci prova per Romagnoli

Come scrive ESPN, il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer è alla ricerca di un difensore centrale in vista della prossima stagione. Nella lista del tecnico, ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan trema Il Milan trema: il Manchester United all’assalto di un big ItaSportPress Genoa, il Grifone trema: si ripete l’incubo retrocessione

Il Grifone vuole restare in Serie A ma la sua corsa fuori dalla salvezza continua a incontrare intoppi. Dopo la vittoria di ieri del Lecce contro la Lazio, il Genoa si trova terzultimo in piena zona r ...

Juventus, le assenze non giustificano il blackout: Sarri riflette ma trema

Cinque minuti di blackout bianconero hanno permesso al Milan di rimontare la Juventus e portare a casa una vittoria che toglie certezze alla squadra di Sarri e tiene aperto il campionato. I cinque min ...

