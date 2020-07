Fonderie Pisano, futuro e sviluppo: aggiudicato il lotto in area industriale di Buccino (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Oggi la nostra provincia vive una notizia che parla di futuro e di sviluppo. futuro per il lavoro, fortemente rivendicato e difeso in questi anni da tutte le maestranze delle Fonderie Pisano e dalle loro famiglie, sviluppo per l’industria ed il territorio, anch’esso rivendicato e sostenuto dalla nostra organizzazione, dalle nostre rappresentanze e da tutti i lavoratori delle fabbriche della provincia. Oggi, quelle lotte, quelle rivendicazioni, quei sacrifici fatti da RSU e lavoratori hanno una novità sul terreno del confronto, perché c’è finalmente un luogo su cui poggiare le nostre aspettative di tutela del lavoro e di nuova occupazione. E finalmente c’è un luogo su cui realizzare un concreto ... Leggi su anteprima24

salernosera : Fonderie Pisano, la sentenza per il 22 ottobre - tvoggi : FONDERIE PISANO: REGIONE, LA GRANDE ASSENTE GUARDA IL VIDEO - salernonotizie : Fonderie Pisano: rinviata al 22 ottobre l’udienza sui reati ambientali - cronachecampane : Udienza Fonderie Pisano: tutto rinviato al 22 ottobre - sevensalerno : Salerno, Fonderie Pisano: udienza in Tribunale, le associazioni ambientaliste parte civile -