Fiorentina, Ribery a Frey: “Non sono il tipo da fare marcia indietro, viola per sempre” (Di giovedì 9 luglio 2020) Franck Ribery non sembra aver intenzione di muoversi da Firenze nonostante il furto subito qualche giorno fa. Il francese ha voluto rispondere con un commento su Instagram al post di rilievo di Sebastian Frey: “Fratello mio, grazie tante – ha scritto l’ex Bayern – Tu mi conosci e sai da dove vengo e che non sono il tipo da fare marcia indietro. Quello che dico, faccio. Piacere a tutti non è possibile. Io nel frattempo ho messo gli scarpini e ho dalla mia parte i veri tifosi del club e la città che contano su di me, il resto mi importa poco. La verità è che ho firmato per la viola, viola per sempre”. View this post on Instagram Insieme per lo ... Leggi su sportface

