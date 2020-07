Buccino, Asi: aperta busta dell’offerta dei Pisano per aggiudicazione suoli nella zona industriale (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino (Sa) – Aveva subito uno “stop” a causa di un contenzioso contro il Comune davanti ai giudici del Tar, ma a metà giugno si è sbloccato e ora sta proseguendo l’iter di procedura dell’apertura delle buste del bando di gara a cui ha partecipato la società Fonderie Pisano per l’assegnazione dell’immobile messo in vendita dal Consorzio Asi, sito nel lotto n.22 dell’ex azienda Metalli e Derivati, nella zona industriale di Buccino. Ad illustrarlo, la delibera n.259 del 30 giugno 2020 del comitato direttivo del Consorzio Asi Salerno, che approva la proposta di aggiudicazione, “protocollo n. n.3158 del 26 giugno 2020, del lotto n.3 identificato come Lotto n. 22 Area ... Leggi su anteprima24

