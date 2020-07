Usa, il calcio femminile da lezioni di colpo di tacco (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un colpo di tacco da manuale, in barba a tutti i colleghi maschi, quello realizzato dal difensore del Washington Spirit, Sam Staab, nella National Women’s Soccer League negli Usa. Il geniale tocco ha permesso alla squadra di pareggiare la sua squadra contro Portland Thorns.La calciatrice ha colpito la palla di tacco, servendo la compagna Ashley Sanchez, che con un preciso colpo di testa ha battuto imparabilmente il portiere avversario. L'articolo Usa, il calcio femminile da lezioni di colpo di tacco (VIDEO) ilNapolista. Leggi su ilnapolista

