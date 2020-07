Ostia e la movida ‘violenta’: risse, schiamazzi, cassonetti bruciati. Nella notte taglieggiate 15 auto (Di mercoledì 8 luglio 2020) ‘risse, schiamazzi, cassonetti bruciati, una piazza ridotta a latrina tutte le mattine e infine una quindicina di auto dei residenti che Nella scorsa notte hanno subito il taglieggiamento delle gomme. Questa è via Rutilio Namaziano e Piazza Tor San Michele, “una terra di nessuno, da anni abbandonata al degrado e all’insicurezza, dove i residenti hanno paura ad uscire e a rientrare in casa perchè la movida notturna, oltre ad impedire il riposo, è sempre più pericolosa”. A denunciarlo è il comitato spontaneo di piazza Tor San Michele nato circa un mese fa che ha raccolto in una lettera oltre 300 firme di cittadini residenti che chiedono “la presenza di un presidio fisso delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza del quartiere, oggetto negli ultimi anni di atti vandalici continui”. Ieri notte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia e la movida ‘violenta’: risse, schiamazzi, cassonetti bruciati. Nelle notte taglieggiate 15 auto - paolorm2012 : Movida, niente distanze da Trastevere al litorale di Ostia: 400 multe -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia movida Ostia e la movida ‘violenta’: risse, schiamazzi, cassonetti bruciati. Nella notte taglieggiate 15 auto Il Corriere della Città Ostia, tutela anti-alcol: allo Shilling ingresso vietato ai minori

Ostia – Allo Shilling Club aperitivo vietato per i minori ... E’ l’iniziativa assunta dalla direzione del club a tutela della salute dei giovanissimi. La movida per i ragazzini sta diventando troppo ...

Coronavirus Roma, allo Spallanzani 84 ricoverati. Nel Lazio 14 nuovi casi

Sono ricoverati in questo momento allo Spallanzani di Roma 84 pazienti. Di questi 41 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 43 sottoposti ad indagini. 4 pazienti necessitano di Terapia In ...

Ostia – Allo Shilling Club aperitivo vietato per i minori ... E’ l’iniziativa assunta dalla direzione del club a tutela della salute dei giovanissimi. La movida per i ragazzini sta diventando troppo ...Sono ricoverati in questo momento allo Spallanzani di Roma 84 pazienti. Di questi 41 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 43 sottoposti ad indagini. 4 pazienti necessitano di Terapia In ...