Il proiezionista di Përmet che sembra uscito da un film di Tornatore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quest’articolo fa parte del webdoc Dollibashi * «La prima volta che sono entrato in questa sala era il 1968. E sono ancora qui, dopo 50 anni. Sono in pensione, ma continuo a venire, a prendermene cura». Ramazan Islami è alto e magro, con i suoi anni portati bene. Quando si muove all’interno del cinema di Përmet neanche lo senti, leggero, conoscendo ogni angolo di quella che è una delle ultime – e meglio conservate – sale cinematografiche del paese. Il tempo qui si è fermato. La rapidità con la quale è cambiato il volto dell’Albania in questi anni è stata, per certi versi, anche iconoclasta con il passato. Qui a Përmet, questa sala, è come era negli anni Sessanta. Le sedie, le tende, lo schermo. Un fermo immagine. L’ingresso, i bagni, il piccolo cucinotto che fungeva da punto ... Leggi su linkiesta

Nicola_Pedrazzi : RT @BalcaniCaucaso: A Përmet vi è una delle ultime sale cinematografiche dell'#Albania. Ramazan è la sua anima e per 50 anni ne è stato il… - BalcaniCaucaso : A Përmet vi è una delle ultime sale cinematografiche dell'#Albania. Ramazan è la sua anima e per 50 anni ne è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : proiezionista Përmet