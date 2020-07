Donald Trump ha notificato l’uscita degli Stati Uniti dall’Oms (Di mercoledì 8 luglio 2020) È ufficiale: gli Stati Uniti si ritirano dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La lettera di notifica è stata inviata dall’amministrazione Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite e, visto l’obbligo di preavviso di un anno, la decisione entrerà in vigore il 6 luglio del 2021. Nel frattempo gli Stati Uniti dovranno onorare tutti gli impegni per l’anno in corso, compresi gli obblighi finanziari. Il bilancio annuale dell’OMS è di circa 6 miliardi di dollari, che provengono dai paesi membri di tutto il mondo. Nel 2019 gli Stati Uniti hanno contribuito con più di 400 milioni di dollari, circa il 10 per cento dei finanziamenti totali. Una sospensione potrebbe dunque avere conseguenze molto pesanti. La decisione non è detto però che si concretizzi davvero, viste le elezioni presidenziali ... Leggi su linkiesta

Cinquanta sfumature di narcisismo. E forse anche di più: "Donald Trump è un debole. Il suo ego fragile va rinvigorito continuamente, perché sa perfettamente di non essere nulla di ciò che afferma di ...

viste le elezioni presidenziali americane del prossimo 3 novembre che potrebbero non rivedere una conferma di Donald Trump. L'eventuale entrata in vigore del ritiro Usa il prossimo anno ...

