Ponte o Tunnel? Ritorna l'eterno dilemma dello Stretto. Il Governo riparte (Di martedì 7 luglio 2020) Collegare Calabria e Sicilia, con il Ponte sullo Stretto di Messina o con un Tunnel. L’eterno dilemma che da decenni riguarda il collegamento tante volte annunciato Ritorna nuovamente con il Governo Conte. Che, secondo quanto scrive il Sole24Ore, annuncerà la volontà di finanziare uno studio di fattibilità per valutare le opzioni di collegamento stabile dopo lo sblocco della linea ferroviaria veloce Salerno-Reggio Calabria e l’accelerazione della Catania-Messina-Palermo.C’è il vecchio progetto del Ponte a campata unica della società Stretto di Messina, su cui è in corso un contenzioso con il general contractor Eurolink. Ci sarà quasi certamente un nuovo progetto di Ponte a più campate. Rispunterà l’ipotesi del Tunnel. Sono pronti, spiega il quotidiano, una cinquantina di milioni per decidere quale sia ... Leggi su huffingtonpost

davidexy : In #Sicilia non abbiamo una strada degna di questo nome, e qui stiamo parlando di studio di fattibilità se ponte o… - HuffPostItalia : Ponte o Tunnel? Ritorna l'eterno dilemma dello Stretto. Il Governo riparte - emme_giu : @Corriere Squadrista che passa i pomeriggi dal tatuatore contro vorrei-essere-uno-yuppie che vende polizze porta a… - GalliSalvo : @IoSonoLibera3 Io ho consigliato 'ponte del tunnel del Brennero' ma non so se mi daranno retta. ?????? - GalliSalvo : @gladiatoremassi Ponte 'tunnel del Brennero in monopattino' può andare? Ponte43 è quello giusto -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Tunnel Ponte sullo Stretto: oggi l'annuncio La Legge per Tutti Ponte o Tunnel? Ritorna l'eterno dilemma dello Stretto. Il Governo riparte

Collegare Calabria e Sicilia, con il Ponte sullo Stretto di Messina o con un tunnel. L’eterno dilemma che da decenni riguarda il collegamento tante volte annunciato ritorna nuovamente con il Governo C ...

Ponte sullo Stretto: oggi l’annuncio

Conte e la ministra De Micheli diranno in giornata se il Governo punterà a collegare Calabria e Sicilia sopra il mare o a realizzare un tunnel ferroviario. Sopra o sotto il mare? Dove passerà il colle ...

Collegare Calabria e Sicilia, con il Ponte sullo Stretto di Messina o con un tunnel. L’eterno dilemma che da decenni riguarda il collegamento tante volte annunciato ritorna nuovamente con il Governo C ...Conte e la ministra De Micheli diranno in giornata se il Governo punterà a collegare Calabria e Sicilia sopra il mare o a realizzare un tunnel ferroviario. Sopra o sotto il mare? Dove passerà il colle ...