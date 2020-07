Legalizzazione Cannabis, Magi (+Europa): “Parlamento bloccato? Pd responsabile”. Mantero (M5s): “Ci scontriamo col pregiudizio” (Di martedì 7 luglio 2020) Una campagna di disobbedienza civile di fronte allo stallo del Parlamento sul tema della Legalizzazione della Cannabis. Se in Aula un dibattito non è di fatto mai partito, impantanato tra l’ostracismo delle forze di centrodestra, Lega su tutte, e l’attendismo dei vertici dei partiti di maggioranza (Pd, Leu, Iv e M5s), prosegue l’iniziativa #IoColtivo, lanciata da ‘Meglio Legale‘ per chiedere di decriminalizzare la coltivazione di Cannabis per uso personale. Un principio stabilito da una sentenza del 19 dicembre della Cassazione, alla quale però non è seguito un intervento del legislatore. Per questo motivo, alcuni parlamentari – tra questi Riccardo Magi (+Europa), Matteo Mantero, Aldo Penna e Caterina Licatini (M5s), già da tempo impegnati nel gruppo interparlamentare, hanno aderito all’iniziativa, finendo per subire ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Ah altre cose poco note del decreto rilancio. Qualche 'democratico' pensava di riuscire a far passare una cosuccia… - beppe_grillo : Spinello sì o spinello no? È una domanda stupida. La grande domanda è: che fine ha fatto la canapa? Come fa una pia… - GianpaoL0 : RT @meriadocco: @TeresaBellanova ministra ha ragione, il settore vitivinicolo è un vanto tutto italiano, che va tutelato e rilanciato. vis… - fattoquotidiano : Legalizzazione Cannabis, Magi (+Europa): “Parlamento bloccato? Pd responsabile”. Mantero (M5s): “Ci scontriamo col… - Giolpetelli1 : @alfredodattorre Sfrutto il fatto che mi abbia risposto per chiedere cosa ne pensa della #legalizzazione della… -

Ultime Notizie dalla rete : Legalizzazione Cannabis Notizia - ITALIA - Legalizzazione cannabis. 4 denunce e un percorso legale: è urgente aprire un confronto in Parlamento ADUC Droghe Legalizzazione Cannabis, Magi (+Europa): “Parlamento bloccato? Pd responsabile”. Mantero (M5s): “Ci scontriamo col pregiudizio”

Un appello che ora viene rilanciato anche nel corso di una conferenza a Montecitorio: “Chi coltiva cannabis per uso personale nella propria casa rischia fino a sei anni, mentre non è reato consumare p ...

Gwyneth Paltrow: riceve un kit per la cannabis da Chelsea Handler

In seguito alla legalizzazione della droga leggera avvenuta in California nel 2016, la comica e attivista ha avviato un'attività di vendita del farmaco. Gwyneth Paltrow ha ricevuto una consegna specia ...

Un appello che ora viene rilanciato anche nel corso di una conferenza a Montecitorio: “Chi coltiva cannabis per uso personale nella propria casa rischia fino a sei anni, mentre non è reato consumare p ...In seguito alla legalizzazione della droga leggera avvenuta in California nel 2016, la comica e attivista ha avviato un'attività di vendita del farmaco. Gwyneth Paltrow ha ricevuto una consegna specia ...