«Il Coronavirus ha trasformato un’idea in realtà»: due giovani imprenditrici lanciano una galleria d’arte online (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglioHanno 27 anni e nella loro vita hanno sempre lavorato con l’arte: per venderla, per comunicarla, per renderla social. Ed è con questo patrimonio di esperienze che Chiara Gesualdo ed Eleonora Rebiscini hanno deciso di aprire Onstream Gallery, «la prima galleria d’arte che nasce interamente online». Un progetto partito con l’intento di abbattere le barriere del mercato dell’arte, spesso insormontabili per gli artisti emergenti. «Il nostro spazio espositivo è il web – spiega Eleonora -, le online exhibition sono pensate per essere fruite solo su internet e sono diverse dalle virtual exhibition realizzate dalle gallerie che possiedono anche uno spazio fisico». L’emergenza Coronavirus ha permesso di concretizzare un’idea che Chiara aveva da tempo e che, grazie a ... Leggi su open.online

LucyMilano92 : RT @leone52641: Questi Sono Da Rinchiudere Loro Hanno Trasformato Un Emergenza Sanitaria In Dittatura Sanitaria.. Coronavirus, Speranza: 'V… - andrelettrico : RT @leone52641: Questi Sono Da Rinchiudere Loro Hanno Trasformato Un Emergenza Sanitaria In Dittatura Sanitaria.. Coronavirus, Speranza: 'V… - leone52641 : RT @leone52641: Questi Sono Da Rinchiudere Loro Hanno Trasformato Un Emergenza Sanitaria In Dittatura Sanitaria.. Coronavirus, Speranza: 'V… - leone52641 : Questi Sono Da Rinchiudere Loro Hanno Trasformato Un Emergenza Sanitaria In Dittatura Sanitaria.. Coronavirus, Sper… - fiorenzosangiov : -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus trasformato «Il Coronavirus ha trasformato un’idea in realtà»: due giovani imprenditrici lanciano una galleria d’arte online Open Immigrazione e Coronavirus, Giammusso: “Caltanissetta deve rimanere Covid Free”

Adesso con i migranti il silenzio, gli occhi bendati, le ONG in full booking o le navi da crociera da un milione di euro al mese trasformare in centri per la quarantena. Guai a fermare l’esodo ...

Coronavirus e rischio di trasmissione aerea: la lettera degli esperti all’Oms

Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio nel mondo ... le prove di un coro si sono trasformate in una tragedia, a causa di un solo positivo ...

Adesso con i migranti il silenzio, gli occhi bendati, le ONG in full booking o le navi da crociera da un milione di euro al mese trasformare in centri per la quarantena. Guai a fermare l’esodo ...Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio nel mondo ... le prove di un coro si sono trasformate in una tragedia, a causa di un solo positivo ...