George Soros raddoppia la spesa elettorale pur di spazzare via Trump, inviati 40 milioni di dollari. (Di martedì 7 luglio 2020) Il miliardario liberista George Soros è in procinto di raddoppiare la spesa elettorale rispetto al 2016 pur di estromettere il presidente Donald Trump. I grandi investimenti di Soros nella corsa elettorale del 2020 sono andati nelle casse del PAC Democracy, un super PAC che trasferisce denaro ad altri PAC liberali che lavorano per sconfiggere Trump e i repubblicani. Il super PAC ha ricevuto $ 40 milioni – il doppio dei $ 20 milioni che Soros ha speso per sostenere gli sforzi democratici durante il ciclo elettorale 2016 – sia da Soros che da un’organizzazione no profit facente parte della sua rete tentacolare. Il fiume di spese del megadonor evidenzia la misura in cui i donatori liberali si impegnano a far uscire Trump dalla scena. Molti gruppi sostenuti finanziariamente da Soros hanno lanciato campagne pubblicitarie di attacco da svariati milioni ... Leggi su databaseitalia

FrancoisduFou : Ora è ufficiale: c'è George #Soros dietro #Macron - FleurySuene : CIA - George Soros, Moro e o assassinato de Marielle Franco - MuredduGiovanni : RT @morrisQan: La petizione per 'dichiarare terrorista George #Soros e impadronirsi di tutti i suoi beni' diventa virale #QANONWORLDWIDE ht… - Georges73922577 : Ora è ufficiale: c'è George Soros dietro Macron - stellatizias : Angela Merkel e Soros mici di vecchia data ... chi l'avrebbe mai detto?! George Lombardi: 'Dopo l'arresto di G. M… -

Ultime Notizie dalla rete : George Soros George Floyd. La bufala del manifestante che ammette di essere pagato da Soros (nel 2017) Open Il lato oscuro dei bot, macchine di disinformazione: come difendersi

o teorie cospirazioniste (la morte di Floyd finanziata, anche questa, da George Soros). Occorre, dunque, approfondire il perché sia, oggi, molto difficile contrastare lo sfruttamento dei bot per scopi ...

