Campari, prima riunione Cda dopo ridomiciliazione in Olanda (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – dopo il perfezionamento dell’operazione di ridomiciliazione in Olanda della società, si è riunito il primo consiglio di amministrazione di Davide Campari Milano. Il consiglio di amministrazione – fa sapere la società in una nota – è rimasto immutato ed è composto Luca Garavoglia (Presidente), Robert Kunze-Concewitz (Amministratore Delegato e Chief Executive Officer), Paolo Marchesini (Amministratore Delegato e Chief Financial Officer), Fabio Di Fede (Amministratore Delegato e Group General Counsel e Business Development Officer), Alessandra Garavoglia, Eugenio Barcellona, Annalisa Elia Loustau, Catherine Gérardin-Vautrin, Michel Klersy. Anche i comitati interni al consiglio di amministrazione di Campari (ossia, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazioni e Nomine) sono rimasti immutati. ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Dopo il perfezionamento dell'operazione di ridomiciliazione in Olanda della società, si è riunito il primo consiglio di amministrazione di Davide Campari Milano. Il consiglio di ...

Campari Group: dopo il trasferimento della sede legale in Olanda riconfermato anche il CdA alla guida del presidente Luca Garavoglia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Primo CdA per il Gruppo Davide Campari Milano dopo il perfezionamento del trasferimento della sede legale in Olanda. L’operazione non ha comportato nessuna variazione nella com ...

