Calciatore rivolge insulti sessisti e razzisti a donna: è bufera (Di martedì 7 luglio 2020) Un Calciatore ha rivolto insulti sessisti e razzisti ad una donna: rivolta sui social media. Indignazione anche di Emma Marrone e Paola Turci Un Calciatore delle serie inferiori piemontesi ha rivolto insulti sessisti e razzisti ad una donna. Epiteti impossibili da ripetere, in diverse storie su Instagram ricche di parolacce e bestemmie. “Neg*a di me**a” così, tanto per cominciare, per poi proseguire con “donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase” fino a definire la signora “orangotango” ed invitarla a non rompergli il ca**o perché ne*a. Il ragazzo in questione è Marco Rossi, giovane Calciatore del Monregale, seconda categoria piemontese. E’ stata una pagina Facebook a pubblicare tutto, con l’indignazione social montata all’istante. Emma Marrone e Paola Turci, due cantanti da sempre ... Leggi su bloglive

Mondovì, calciatore pubblica video razzista e la sua società lo sospende: "Tornerà a giocare solo se se lo merita"

Il video con gli insulti razzisti e sessisti di un ragazzo di Mondovì aveva indignato il web a fine giugno. il ragazzo, 19 anni, di Mondovì aveva pubblicato la storia su Instagram, salvo poi cancellar ...

