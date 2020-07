Btp Futura, richieste oltre i 2,3 miliardi nel primo giorno di collocamento. Mef: “Valutiamo prossima emissione entro l’anno” (Di martedì 7 luglio 2020) Il primo giorno di collocamento del Btp Futura si chiude con 65.373 contratti e richieste per più di 2,3 miliardi di euro. Il nuovo titolo di Stato dedicato ai risparmiatori italiani per contribuire a spingere la ripresa post-Covid potrà essere sottoscritto fino a venerdì 10 luglio. Il ministero dell’Economia valuta in modo soddisfacente l’esito delle prime 24 ore di ordini che è andato “abbastanza oltre le nostre aspettative”, ha detto Davide Iacovoni, responsabile per il debito pubblico del Mef, in un intervento a Class Cnbc. Anche per questo il Tesoro valuta nuove emissioni già entro l’anno. “Come è stato detto più volte questo strumento rientra in una policy più generale del Tesoro per allargare la base di investitori che acquistano direttamente titoli di Stato”, ha sottolineato ... Leggi su ilfattoquotidiano

